Делай сам и регулярно: в Израиль завезут 20 миллионов домашних тестов на «ковид» для детей

Государство заказало 20 миллионов наборов для домашних анализов на «ковид». Как сообщил премьер-министр Нафтали Беннет, в планах у правительства – раздать родителям по 20 таких наборов на первое время (на каждого ребенка от 3 до 12 лет).

Согласно этой задумке, родители будут делать детям анализы регулярно с частотой, зависящей от эпидемиологического цвета их населенного пункта. В частности, в «красных» городах и поселках дети должны проверяться таким образом не реже раза в неделю. Это означает, что наборов после первичной раздачи хватит по меньшей мере на 20 недель.

Таким образом власти рассчитывают отделаться от «массовых карантинов», отправляя в изоляцию только зараженных детей. Тех, кто контактировал с ними, при условии регулярных домашних проверок, на карантин сажать не будут.

Беннет сообщил, что удовлетворен снижением числа тяжелобольных, «но праздновать пока рано». «Осторожно, ответственно, без запоров и ненужных ограничений, не закрывая Израиль, мы переломим четвертую волну, волну «дельты». Прошу народ вести себя ответственно, сходите на прививку», — написал политик в «Твиттере», приведя в подтверждение своих слов ежедневный график численности тяжелобольных.

בזהירות, באחריות, בלי סגרים והגבלות מיותרות ותוך שמירה של ישראל פתוחה — נשבור את הגל הרביעי, גל הדלתא.

אני מבקש מהציבור לנהוג באחריות — צאו להתחסן!

שבוע טוב. pic.twitter.com/6ZtrKD3RQs

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) October 2, 2021

Правда, в комментариях премьеру напомнили, что «отсутствие ненужных ограничений» обошлось в 1300 умерших людей на протяжении трех месяцев, и это далеко не окончательный итог этой волны.

Так или иначе, правительство пытается частично переложить «медицинские функции» на плечи родителей, хотя подобная система будет весьма «дырявой» и неподотчетной. В данном случае государство ограничится раздачей наборов для анализов, проводить которые будет само население. Родители должны будут заполнять декларации о результатах анализов. Пока неясно, как в школах и детских садах будут поступать с детьми без деклараций и насколько ответственно родители отнесутся к этой регулярной процедуре – проверить подлинность заполненных деклараций все равно невозможно.