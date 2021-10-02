Онколог назвал незаметные симптомы рака печени

Для рака печени, а также ряда иных онкологических заболеваний характерным признаком является возникновение «синдрома малых признаков». О его действии рассказал врач-онколог Андрей Пылев.

Как отметил медик, подобный синдром выражается в наличии слабости, апатии, боли и в потере веса. Другие проявления также возможны – в зависимости от расположения новообразования.

Так, при сжатии опухолью желчных протоков может возникать желтый оттенок кожи. Если же опухоль локализована на периферии и растягивает капсулу печени, это может вести к сильно ощутимым болевым ощущениями.

Ранее британский медик сообщил, что некоторые онкологические заболевания могут оставлять свой след на голосе человека. Так, к примеру, рак щитовидной железы часто сопровождается появлением необъяснимой хрипотцы.

: storinka.com.ua