Чоловік MamaRika розповів, чи планують вони стати батьками вдруге

У серпні українська співачка MamaRika та її чоловік ведучий Сергій Середа стали вперше батьками. Пара приховує свого малюка – не показує обличчя і тільки нещодавно розсекретили його ім’я.

Проте подружжя все ж ділиться сімейним контентом, який замиловує підписників. Тому фанати пишуть сім’ї компліменти та багато приємних слів.

Також прихильники пари цікавляться, чи планують вони поповнення – народження сестрички для Давида. У сторіс Сергій розповів, що вони думають над цим, проте їм потрібен час для відпочинку.

: glianec.com