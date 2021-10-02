С воскресенья в Израиле уже другой «зеленый паспорт»: точные критерии

С воскресенья 3 октября «зеленые паспорта», действовавшие до сих пор, станут недействительными. QR-коды прежних «паспортов» не будут работать, необходимо пройти новую процедуру верификации своего статуса. Это можно сделать несколькими способами, какими именно – смотрите в конце этого материала.

Новый «зеленый паспорт» будет выдаваться по новым критериям, под которые подпадут далеко не все из тех, кто до сих пор являлся обладателем этого сертификата.

Вот точные критерии тех, кто теперь считается «зеленым», то есть может заходить в «зеленые зоны» без дополнительных анализов и справок. Новый зеленый паспорт действителен на протяжении полугода с даты «появления или обновления иммунитета» (то есть не с 3 октября, а с того момента, когда он стал положен по статусу вакцинированного/переболевшего).

Вакцинированные

Те, кто получил три дозы вакцины «Файзер» (на восьмой день после третьей прививки), действителен на протяжении полугода с даты третьей прививки.

Те, кто получил две дозы вакцины – на восьмой день после второй дозы «Файзера» или на 15-й день после второй дозы «Модерны», действителен на протяжении полугода с даты второй прививки.

Переболевшие

Человек, у которого на протяжении последних шести месяцев имелся положительный результат теста ПЦР.

Человек с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус и после этого привитый по меньшей мере одной дозой вакцины – действительно на протяжении полугода с даты прививки;

Человек который до вакцинации получил положительный результат серологического теста и после этого сделал прививку – действительно на протяжении полугода с даты прививки.

Переболевшие привитые, они же привитые переболевшие

Переболевшие вакцинированные или вакцинированные переболевшие (независимо от порядка), которые привиты хотя бы одной дозой – судя по всему, срок действия зеленого паспорта ограничен полугодом после последней прививки для «переболевших привитых» и полугодом со дня диагноза для «привитых переболевших».

Дети до 12 лет и 3 месяцев

Лица указанного возраста, переболевшие или получившие положительный результат серологического теста, имеют право на получение «зеленого пропуска» до достижения ими возраста 12 лет и 3 месяцев либо на 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Бесплатный экспресс-тест («антиген») для детей этого возраста будет давать статус, аналогичный «зеленому паспорту», но только на протяжении суток – разумеется, при отрицательном результате анализа.

Педагогический состав и дети школьного возраста

Отрицательный результат теста ПЦР для образовательных учреждений дает статус, аналогичный «зеленому пропуску», действительный в течение 7 дней. Это действительно для детских садов, школ и вузов – как для персонала, так и для детей/школьников/студентов.

Педагогическому составу предоставляется своеобразная льгота – те из них, кто сделает третью прививку до 17 октября, получат «зеленый паспорт» немедленно, а не через неделю.

Что делать тем, у кого нет «зеленого пропуска», чтобы попасть в «зеленую зону»?

Платный анализ ПЦР, действительный на протяжении 72 часов с момента анализа (а не получения результата).

Платный экспресс-тест («антиген»), который будет действителен в течение 24 часов.

Для тех, кто не может прививаться по не зависящим от него причинам (дети до 12 лет и 3 месяцев, аллергики и т. п.) такие анализы (и ПЦР и «антиген») будут проводиться бесплатно. Для детей младше 12 лет и 3 месяцев и для лиц, которые не могут прививаться по медицинским показаниям, при посещении отелей будут проводиться специальные ПЦР-тесты за счет государства, действительные на весь срок пребывания в отеле.

Дети в возрасте до 3 лет считаются «зелеными» без необходимости предъявления каких-либо документов и анализов.

Заведения, учреждения и мероприятия, которые работают по «зеленому стандарту»:

Банкетные залы и банкетные площадки, либо другие заведения где происходят «банкетные» торжества.

Конференции и выставки, культурные и спортивные мероприятия, киносеансы, развлекательные представления, музыка и танцы.

Дискотеки и вечеринки.

Рестораны, бары, кафе.

Туристические объекты.

Музеи.

Тренажерные залы, студии, кантри-клубы, крытые бассейны.

Молитвенные заведения на более чем 50 посетителей.

Отели и гостиницы.

Общественный транспорт

При проезде в общественном транспорте «зеленый паспорт» не нужен.

Ограничения на скопления людей

50 человек в закрытом помещении.

100 человек на открытом пространстве.

Банкетные залы и площадки

До 500 человек на открытом пространстве.

До 400 человек в помещении.

В любом случае, лимит составляет 75% от максимальной заполняемости комплекса.

Способы получения «зеленого пропуска»