Учень молодшої школи заради розваг ледь не потруїв однокласників

Школяр у столиці ледь не потруїв своїх однокласників, намагаючись “розважитись”.

Про це розповіли на Faceook-сторінці Київської служби порятунку.

За їхніми словами, один із учнів молодших класів приніс до школи і розчавив у приміщенні ліцею упаковку “Бомби Вонючки”, призначеної для так званих “розіграшів” (розірвана упаковка наповнює приміщення смородом).

Внаслідок цього однокласникам вигадника стало зле.

Столичні рятувальники зробили заміри повітря за 12 параметрами – шкідливих речовин в приміщенні виявлено не було.

Дітей евакуювали, приміщення провітрили.

Бунтаря разом із батьками передали представникам ГУ Національної поліції в Києві.

На місці події також працювала карета швидкої допомоги.

Батьків закликають бути уважнішими до своїх дітей, розповідати про шкідливість подібних “розважальних”, на перших погляд, предметів. Не використовуйте шкідливі іграшки заради розваги, адже наслідки можуть бути трагічними.

: bigkyiv.com.ua