С сегодняшнего дня: в Израиле бастуют «полугосударственные» ясли

С воскресенья начинают бессрочную забастовку субсидированные ясли, получающие бюджет из Минэкономики. Речь идет о яслях женских организаций «Наамат», «Вицо», «Эмуна», «Нашей херут», «Наот маргалиот» и арабской сети «Янбу».

Как утверждает руководство этих детских садов, няня («метапелет») в таких яслях на первых порах получает порядка 5300 шекелей в месяц, в то время как начальная зарплата помощницы воспитательницы в муниципальных детских садах составляет 8300 шекелей. При этом физически работа няни в яслях труднее, и низкие зарплаты на позволяют нормально укомплектовывать штат.

Из-за этого страдают те, кто находится в штате – им приходится работать помногу и за очень небольшие деньги, без возможности гибкого графика.

Всего в яслях, субсидируемых Министерством экономики, трудятся порядка 16 тысяч сотрудников (в основном сотрудниц) – это воспитательницы и няни, поварихи и администраторши. А сдают в эти ясли около 60 тысяч детей в возрасте до 3 лет.

Бюджетные требования «ясельных» коллективов оцениваются в 1-2 миллиарда шекелей в год. Хотя Минфин ведет переговоры с представителями яслей, судя по всему, таких денег у государства сейчас нет. Поэтому неясно, сколько времени будет продолжаться забастовка и как решится этот вопрос.