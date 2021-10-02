Погода на неделю в Израиле: тепло не по-осеннему

На этой неделе в Израиле ожидается «однотипная» погода на протяжении всех семи дней. В приморской полосе (от Рош ха-Никры до Рафиаха) температура будет держаться на том же уровне, что и в конце сентября – 27-28 градусов тепла. Это означает жару на дневном солнцепеке и просто теплую погоду в тени.

Хотя в некоторых местах (например, в Нагарии) синоптики предрекают даже утренний моросящий дождь, по большей части эти предсказания не сбываются или сбываются практически незаметно для народа – такие осадки больше напоминают росу, чем реальный дождь.

Ночью в приморской полосе будет не жарко, но и не прохладно – 21-22 градуса. Это означает, что спать можно уже без кондиционера или вентилятора, но и теплые одеяла пока не понадобятся.

В столице ожидается потепление к концу недели. В первой ее половине дневная температура составит 25-26 градусов, ночная 15-16. К четвергу температура в Иерусалиме поднимется до 28-29 градусов, ночью тоже станет теплее – 18-19 градусов.

В Самарии (дается по Ариэлю) с воскресенья по вторник температура будет держаться на уровне 25-27 градусов, в среду она поднимется до 28 градусов, а в последующие два дня вырастет до 31 градуса и в субботу снова упадет до 28. Ночами там будет прохладно – 17-19 градусов.

В Беэр-Шеве осень уже более заметна, там будет порядка 30 градусов в первой половине недели и 31-32 градуса во второй половине, что для этого северонегевского города – подлинная осенняя погода. Ночами температура будет падать до 17-19 градусов, что тоже позволить комфортно спать без кондиционера.

В другом конце Израиля, в долине Кинерета, погода все еще довольно жаркая – 32-34 градуса с воскресенья по среду, затем температура резко подскочит, дойдя к пятнице до 39 градусов, а в субботу упадет до 35 градусов. Зазор между дневной и ночной температурой составит 13-14 градусов.

На Голанских высотах в буднюю часть недели ожидается 30 градусов тепла, к пятнице температура повысится до 35 градусов, в субботу упадет до 33 градусов. По ночам в будни будет 17—19 градусов, на выходных 22-24 градуса.

В традиционно жарком Эйлате температура будет вполне умеренной – 32-33 градуса всю неделю, 21-22 градуса по ночам.