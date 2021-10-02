З 1 жовтня водії мають їздити за містом з увімкненими фарами

З 1 жовтня поза межами населених пунктів водії, у будь-який час доби, мають їздити з увімкненими фарами. Про це Суспільному розповів речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк.

За його словами, вимога до водіїв їздити з увімкненим світлом діятиме до 1 травня.

“Світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, знизиться ризик потрапляння в дорожні аварії”, – сказав Дмитро Поперешняк.

Водій з Кропивницького Дмитро Сарафанова сказав, що готовий дотримуватись правил дорожнього руху протягом року.

“На мою думку, це правило має стати нормою не тільки з 1 жовтня по 1 травня, а увесь рік, тому що це сприяє видимості зустрічних машин на дорогах. При кожній поїздці за межами міста, в цілях безпеки, я завжди вмикаю ближнє світло фар. А при погіршенні погодних умов, додатково протитуманні фари”.

: suspilne.media