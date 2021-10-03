Лікар розповіла, яка кава найбільш небезпечна для здоров’я

Про шкоду і користь кави написані сотні статей. Але деякі лікарі вважають, що шкідливий не сам напій, а його бездумне вживання. Тому важливо пам’ятати про правила кавування, повідомляє РБК-Украина.

Мова, звичайно, про натуральні зерна – ніяких розчинних сурогатів, підкреслила в своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Своїм пацієнтам я не забороняю пити каву. За умови, що вони дотримуються міри і не мають протипоказань на зразок генетичної непереносимості, виснаження надниркових залоз або синдрому хронічної втоми.

Люди з останнім діагнозом використовують каву як зовнішній стимулятор, випиваючи по 5-6 чашок в день, позбавляючи організм можливості виробляти енергію самостійно.

Як не можна пити каву: правила від лікаря⠀

Забудьте про каву з коньяком. Поєднання: алкоголь і кава – зло. Завдяки кофеїну, алкоголь швидше потрапляє в мозок, хоча перший час ясність думки зберігається. Вам здається, що ви тверезі, але спробуйте встати і рівно пройтися. Це ж поєднання провокує смертельно небезпечні аритмії серця.

Варто враховувати сечогінний ефект кофеїну. Любите каву? Пийте більше води. І не нехтуйте добавками з кальцієм – кофеїн вимиває мінерал.

Не пийте каву вранці натщесерце. У напою кисле середовище. При порожньому шлунку ваша ранкова чашка призведе до надмірного утворення соляної кислоти і впливу її вже безпосередньо на слизову органу.

Закінчувати обід чашкою еспресо теж не варіант. Кава змішається зі з’їденою їжею і порушить процес ервинної обробки ферментами шлунка.

Кава через годину після їжі – ідеально. Первинна обробка їжі вже закінчилася, але соляній кислоті, яка виділиться з напою, все ще буде з чим працювати, і вона не почне перетравлювати стінки кишечника.

Кава збуджує апетит. При дієтах вона не ваш помічник.

Не вливайте в себе окріп. Дуже гаряча кава може привести до термічних опіків чутливих тканин стравоходу.

Пийте свою порцію чорної бадьорості у першій половині дня. Але якщо і ввечері не втриматися, додайте вершків або молока – вони пом’якшать підбадьорливий ефект напою.

: kurs.com.ua