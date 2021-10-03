Прогноз погоды: незначительное похолодание, не исключены осадки

Сегодня в Израиле установится погода с переменной облачностью. Температура воздуха понизится и будет соответствовать сезонным показателям. На севере и в центре страны возможны незначительные осадки.

Температура воды в Средиземном море +28 °С, высота волн — 80–120 см. Температура воды в Красном море +26 °С, в Мертвом море +28 °С, в озере Кинерет +28 °С.

Температура воздуха:

Голанские высоты — 19–28 °С;

Цфат — 15–25 °С;

Тверия — 22–31 °С;

Хайфа — 22–26 °С;

Тель-Авив — 23–28 °С;

Иерусалим — 16–24 °С;

Ашдод — 21–28 °С;

Мертвое море — 26–31 °С;

Беэр-Шева — 18–28 °С;

Мицпе-Рамон — 15–23 °С;

Эйлат — 24–33 °С.

В последующие два дня температура воздуха повысится.