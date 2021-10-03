Выборы в Грузии: правящая партия побеждает, мэр Тбилиси не выбран

Правящая партия «Грузинская мечта» победила на выборах в местные органы власти в Грузии. Таковы данные практически всех экзитполов. На втором месте партия «Единое национальное движение».

В апреле текущего года политические движения страны подписали так называемый план Шарля Мишеля, согласно которому в случае, если правящая партия не получит на муниципальных выборах больше 43% голосов избирателей, это автоматически дает старт досрочным выборам в парламент страны. В июле «Грузинская мечта» дезавуировала участие в плане.

Согласно данным экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании «Формула», «Грузинская мечта» получает 46% голосов избирателей, «Единое национальное движение» — 33%. Остальные партии набирают 6% голосов избирателей и менее.

По данным экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу телекомпании «Мтавари» (по Тбилиси), «Грузинская мечта» получает 38,5% голосов, «Единое национальное движение» — 31,9%

Итоги голосования по кандидатуре мэра Тбилиси не выявили победителя: как заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Георгий Каландаришвили, действующий градоначальник Каха Каладзе («Грузинская мечта») после обработки данных с 41% избирательных участков столицы страны набирает 45,5% голосов. На втором месте лидер «Единого национального движения» Ника Мелия с 34,13%.

Явка на выборах составила 51,92%.

Как мы сообщали ранее, третий президент Грузии основатель партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку в руставской тюрьме, куда его доставили после задержания на территории страны.

По сообщению грузинских СМИ, при задержании политик сопротивления не оказывал. Видеоролик, на котором запечатлен улыбающийся Саакашвили в сопровождении двух полицейских, стал вирусным в грузинском сегменте соцсетей.

Как передал телеканал «Пирвели», Саакашвили был задержан в квартире на проспекте Давида Гурамишвили в Тбилиси, где он скрывался по возвращении с Украины.

После медобследования его поместили в спецприемник руставской тюрьмы, после чего бывший президент страны заявил, что считает себя политическим заключенным, объявляет бессрочную голодовку и требует встречи с украинским консулом.

Об этом сообщила журналистам грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения Саакашвили в тюрьме.

Напомним, утром в пятницу, 1 октября, Саакашвили сообщил в «Фейсбуке», что прибыл на родину после восьмилетнего отсутствия и находится в Батуми. В МВД страны, в свою очередь, заявили, что не располагают данными о пересечении им границы страны.

В Грузии Саакашвили приговорен к двум тюремным срокам. В тюрьме, согласно приговорам суда, он должен провести 9 лет. Политик покинул страну в ноябре 2013 года. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.