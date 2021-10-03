В Нідерландському аеропорті на роботу влаштували свиней

На роботу прийняли два десятки тварин

У одному з найбільших аеропортів у світі – Схіпхолі, що у Нідерландах, прийняли на роботу свиней.

Про це пише The Telegraph.

Свині працюватимуть у нідерландському аеропорті

На роботу “влаштували” 20 свиней, вони повинні забезпечувати безпеку польотів. На шість тижнів тварин розмістять на поле, розташоване між двома злітно-посадковими смугами. Зазначається, що біля аеропорту знаходиться поле цукрових буряків. Воно привертає увагу гусей, які створюють ризик для безпеки польотів.

Задача свиней – з’їсти залишки врожаю, аби позбутися від надокучливих птахів. Якщо їм це вдасться – наступного року ця ініціатива може повторитися.

: novyny.live