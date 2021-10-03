ІМІ вказав на зростання рівня «джинси» в онлайн-медіа та назвав ЗМІ з найбільшою кількістю замовних матеріалів

Про це свідчать результати щоквартального дослідження ГО «Інститут масової інформації», яке охопило період 30 серпня – 3 вересня 2021 року в 16 онлайн-медіа, повна вибірка становила понад 20 тисяч новин.

Згідно з даними моніторингу, комерційні матеріали замовного характеру продовжують переважати в медіа над політичними: на комерційну «джинсу» припав 61% усіх виявлених матеріалів з ознаками замовлення, на політичну – 39%.

Сайтами-антилідерами з розміщення матеріалів з ознаками «джинси» стали: «Обозреватель» (159 матеріалів), Politeka (67), «РБК-Україна» (29), «УНІАН» (21) та «Сегодня» (20).

При цьому не виявлено замовних матеріалів на сайтах: ZN.UA, LIGA.net, Українська правда, НВ, «Суспільне» і «Кореспондент».

Згідно з дослідженням, головними замовниками«джинси» є:

комерційні структури – 24,5%;

Рінат Ахметов та його компанії – 20,8%;

«Велике будівництво» президента Зеленського – 11%;

лобісти – 9,8%;

ОПЗЖ – 7,7%;

Віталій Кличко (мер Києва) – 6%;

Петро Порошенко та партія «Європейська солідарність» – 4%.

Серед соціально безвідповідальних рекламодавців, які порушують норми закону «Про рекламу» та замовляють приховану рекламу, експерти ІМІ зафіксували букмекерську контору Parimatch, мобільних операторів, автовиробників, банківські установи, зокрема віддають перевагу прихованій рекламі «Глобус Банк» і банк «Кредит Дніпро».

У третьому кварталі зросла кількість матеріалів з ознаками замовності на користь компаній, інтересів та іміджу одного з найбагатших і найвпливовіших олігархів України Ріната Ахметова. На користь компаній Ахметова матеріали розміщували сайти «Обозреватель», «24 канал», УНІАН, «РБК-Україна», «Гордон», «Політека».

У матеріалах про «Велике будівництво» журналісти намагалися підвищити значимість програми Зеленського. Багато ЗМІ дають тільки матеріали позитивного характеру на цю тему, без аналізу або перевірки на достовірність.

Піар Кличка також значно виріс в порівнянні з попереднім моніторинговим періодом – другим кварталом 2021 року, коли на його користь фіксувалися лише окремі матеріали. Мер піарився на Дні знань і на виконанні завдань, передбачених його посадовими обов’язками.

Напередодні місцевих виборів 2020 року в регіональних медіа основними замовниками «джинси» були місцеві партії (26%), партія «Слуга народу» (20,5%), партія «За майбутнє» (11,5%) та ОПЗЖ (8%).

Автори дослідження нагадують, що замовні матеріали використовуються з різними цілями: для просування своїх товарів або послуг (комерційна «джинса»), для отримання додаткових політичних дивідендів (політична «джинса»), для відбілювання своєї репутації (іміджева «джинса»). Але мета у цих матеріалів єдина – маніпулювання громадською думкою.

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