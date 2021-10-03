У Мінреінтеграціі пояснили, коли запрацює віддалена ідентифікація для пенсіонерів-ВПЛ

Про це сайту «Новости Донбасса» повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Снавер Сейтхалілеєв.

«Конструкція документа побудована таким чином, що це починає діяти після карантину. На момент карантину обмеження продовжують діяти, ті норми, які зараз є. Тобто, коли карантин закінчиться, вже вступають в силу вимоги щоб люди фізично приїжджали і проходили ідентифікацію і, відповідно, включається новий механізм», – сказав Сейтхалілєв.

Він звернув увагу, що послуга буде доступна тільки тим, у кого є біометричні документи: ID-паспорт або закордонний паспорт з чіпом. Всі інші способи верифікації, за його словами, не витримують вимог безпеки.

««Mobile ID» (ідентифікація особи за допомогою смартфона – ред.) вже теж не витримує вимог безпеки, багато від неї відмовляються. Відповідно, «Дія.Підпіс» або «Дія.ID» – це більш перевірений механізм, тільки так можна переконатися, що саме ця людина проходить авторизацію», – зазначив заступник міністра.

Він також повідомив, що за даними Мінреінтеграції, понад 800 тисяч жителів тимчасово непідконтрольних Донецької і Луганської областей мають біометричні паспорти.

«Ми проводили звірки за даними і з’ясували, що на даний момент наших громадян, які отримали біометричні закордонні паспорти, а також ID-картки, – близько 800 тисяч осіб з території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей», – сказав Сейтхалілєв.

Він також додав, що зараз міністерством розглядається можливість спрощеної процедури отримання паспорта громадянина України жителями ОРДЛО.

«Ми разом з Державною міграційною службою також розглядаємо введення комплексних послуг, щоб наші громадяни, навіть ті, хто не мають свідоцтво про народження, приїжджали і відразу ж отримували всі необхідні документи. Ми хочемо полегшити взаємодію з різними відомствами і скоротити термін отримання документів», – розповів заступник міністра.

У той же час, за його словами, можливість дистанційного подання документів на паспорт відсутня і навіть не розглядається.

«Дистанційна подача заяви на отримання картки передбачає перший етап – зняття біометрії, а це, скажімо, відбитки пальців тощо. Відповідно, віддалено це неможливо здійснити, на даний момент немає технічної можливості фіксувати біометрії віддалено. Тому потрібна присутність людини», – наголосив Сейтхалілєв.

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