Шокирующее начало новой коронавирусной эры в Израиле: «упал» сайт Минздрава, люди не могут получить «зеленый паспорт»

Сайт и приложение «Светофор» Министерства здравоохранения Израиля не выдержали наплыва посетителей и «рухнули», об этом сообщают ведущие израильские СМИ.

На момент написания материала при попытке зайти на сайт Минздрава появляется вот такое сообщение.

Портал Walla приводит слова проректора и координатора правительства в борьбе с коронавирусом профессора Салмана Зарки. Он заявил, что из-за «обрушения» сайта действие прежнего «зеленого паспорта» продлено на три дня.

В Минздраве призвали набраться терпения и отнестись с пониманием к техническим проблемам на сайте. В ведомстве пообещали устранить проблемы в течение дня.

По всей видимости, «обрушение» сайта связано с началом действия с сегодняшнего дня, 3 октября, новых правил Минздрава в отношении владельцев «зеленого паспорта».

Как мы сообщали ранее, с воскресенья, 3 октября, «зеленые паспорта», действовавшие до сих пор, становятся недействительными. QR-коды прежних паспортов не будут работать, необходимо пройти новую процедуру верификации своего статуса. Это можно сделать несколькими способами.

Новый «зеленый паспорт» будет выдаваться по новым критериям, под которые подпадут далеко не все из тех, кто до сих пор являлся обладателем этого сертификата. Он действителен на протяжении полугода с даты «появления или обновления иммунитета» (то есть не с 3 октября, а с того момента, когда он стал положен по статусу вакцинированного/переболевшего).

По приблизительным оценкам, с полуночи право на «зеленый паспорт» потеряли порядка 1,7 миллиона израильтян, по большей части это те, кто привился дважды более полугода назад.

Вот точные критерии тех, кто теперь считается «зеленым», то есть может заходить в «зеленые зоны» без дополнительных анализов и справок.