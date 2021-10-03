Єлизавета II та принц Чарльз вперше за довгий час вийшли у світ і посадили дерево у Балморалі

Королева Великої Британії Єлизавета II та її син, принц Чарльз, вперше за довгий час з’явилися на публіці. Вони посадили дерево на подвір’ї резиденції Балморал та поспілкувалися зі школярами.

Вранці 1 жовтня королева Єлизавета II й принц Чарльз з’явилися на заході, що відкрив проєкт The Queen’s Green Canopy (“Зелений купол королеви”). Цей проєкт присвячений платиновому ювілею правління королеви Великої Британії.

Єлизавета II й принц Чарльз посадили дерево

Щоб відзначити початок сезону посадки дерев, королева Великої Британії разом з сином посадила дерево. Мідний бук з’явився на території королівської резиденції Балморал.

Будемо сподіватися, що він виживе,

– пожартував про бук принц Чарльз.

До королеви та її сина приєдналися діти з місцевих шкіл. Вони отримали премію Junior Forester Award, яку було засновано сьогодні, 1 жовтня. Єлизавета II багато усміхалась та спілкувалась з дітьми.

Аутфіт королеви

Її Величність з’явилась на публіці у відповідному образі. Вона постала у довгому плащі кольору хакі та стильній хустині з зеленим принтом. Королева одягнула високі гумові чоботи, а також зробила макіяж, нафарбувавши губи рожевою помадою.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

: showbiz.24tv.ua