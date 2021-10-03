Сегодня в Израиле ожидается «транспортный апокалипсис»: противники вакцинации будут блокировать дороги и очень медленно ехать

В течение воскресенья ожидается блокирование более 50 автомобильных артерий по всей стране: акции протеста проведут противники политики вакцинации, «зеленого стандарта» и «зеленых паспортов». Также ожидаются массовые митинги и демонстрации протеста.

Предполагается блокирование главного шоссе страны, трассы N1 в районе аэропорта имени Бен-Гуриона, трассы N4, других важных дорог. Противники политики правительства также намерены провести акции протеста возле дома премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Раанане.

Кроме блокирования, по всей видимости, будет использована такая форма акции протеста, как сознательное медленное передвижение автомобилей по трассам, что приведет к транспортным заторам и «пробкам».

Первые акции протеста состоялись с семи до десяти часов утра. Вторая часть акций протеста пройдет с 15:00 до 18:00.

Организаторы акций призвали граждан страны не выходить на рабочие места и присоединиться к протесту.

Проведение акций согласовано с полицией и судебными органами.

Как мы информировали ранее, начало «новой коронавирусной эры» в Израиле вышло шокирующим: «упал» сайт Минздрава, люди не могут получить «зеленый паспорт».