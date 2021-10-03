Тіна Кароль поділилась улюбленими країнами для подорожей

Тіна Кароль є дуже відвертою зі своїми фанатами та ділиться з ними багатьма подробицями свого життя. Останнім часом зірка стала часто публікувати відео на своєму ютуб-каналі, де розповідає багато цікавого.

У новому ролику артистка поділилась своїми улюбленими трьома місцями.

Зірка розповіла, що у Києві таким локаціями є її дім, студія та причал біля води. А от щодо подорожей, то список більш різнобарвний. Тіна любить відвідувати США, Намібію та Ісландія. Кароль була там та щиро рекомендує фанатам їх.

“Це ті країни, де я була і які я вам рекомендую. В інших країнах теж все чудово і круто. Але, очевидно, що вразили мене саме ці три країни. Мої враження різні: і хороші, і середні, і не дуже”, — поділилася артистка.

: glianec.com