Ливан погрузился во тьму: блэкаут продлится несколько дней

Ливан столкнулся с масштабным отключением электроэнергии по всей стране. Две крупнейшие электростанции Аз-Захрани и Дейр-Аммар остановились потому, что у них закончились запасы топлива.

«Ливанская электросеть полностью перестала работать сегодня в полдень, и маловероятно, что подача электроэнергии возобновится до понедельника», — сказал агентству «Рейтер» представитель ливанского правительства. По его словам, государственная электроэнергетическая компания попытается использовать армейские запасы мазута для эксплуатации электростанций, но на это потребуется время.

Власти надеются, что в ближайшее время удастся наладить поставки топлива, накануне Бейрут зарезервировал кредит на эти цели.

Энергетический кризис стал следствием экономического, в который Ливан погружен в последние годы. Помимо проблем с электроэнергией (в последние месяцы электричество включалось лишь на несколько часов в день), в стране остро не хватает бензина, лекарств и даже питьевой воды. С 2019 года ливанский фунт потерял 90% процентов своей стоимости.