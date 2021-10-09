«Рамонавты» на старт: Израиль «летит» на Марс

Завтра в рамках проекта D-MARS (Desert Mars Analog Ramon Station) в Израиле стартует эксперимент, имитирующий условия пребывания на Красной планете. Шесть человек будут жить три недели в полной изоляции от внешнего мира в специально построенном комплексе, который расположен в кратере Рамон посреди пустыни Негев.

Эксперимент организовали Израильское космическое агентство и Австрийский космический форумом при поддержке Европейского космического агентства.

За 20 дней шестеро специалистов из Австрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Испании и Португалии проведут более 200 научных опытов, заявленных учеными из 25 стран, результаты которых будет использовать в том числе и Национально аэрокосмическое агентство США (НАСА).

У «рамонавтов» будет ограниченный запас еды и воды, а все оборудование станции будет обеспечиваться электричеством от собственной солнечной батареи.

Серия тренировочных «полетов на Марс» началась еще в 2018 году. В феврале «рамонавты» провели на станции три дня. После этого в кратере Рамон работали еще несколько «экспедиций», которые проводили эксперименты по многим дисциплинам, включая физику, исследования почвы, микробиологические исследования, психологию, сельское хозяйство, водоснабжение и инженерию.