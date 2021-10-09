ЄС і США розчаровані зривом засідання комісії відбору керівника САП

«ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні.

Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами», – йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що члени конкурсної комісії з обрання керівника САП мають виконати свій обов’язок.

«Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов’язок, як належить», – заявив Зеленський.

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що «в США це буде сприйнято як свідомий і продуманий плювок в обличчя Блінкену особисто».

«Сьогодні – на другий день після її від’їзду – Єрмаковські члени комісії (обрані Радою) зірвали ключовий етап конкурсу – практичне завдання. Не з’явилися контрольовані ОП члени: Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь.

Дату практичного завдання комісія визначила завчасно, було зроблено купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналіста. Про що Державний секретар США точно розповість Байдену, коли прийматиметься якесь важливе рішення по Україні. Зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках з США.

І справа не в САП. Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов’язань. Цю неспроможність, до речі, бачить не лише американський естеблішмент. Її бачать еліти усіх провідних столиць Світу. Хто захоче мати серйозні справи з президентом, неспроможним дотримуватися власних зобов’язань?

І не має значення, чи зрив конкурсу САП – це – самодіяльність Єрмака/Татарова, чи вказівка Зеленського. Відповідальність на президенті особисто. Але просто цікаво, ви як думаєте, стосунки з США свідомо руйнує Єрмак чи Зеленський?», – пише Шабунін.

Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький за власним бажанням звільнився з посади ще у серпні 2020 року. У САП він пропрацював майже 5 років, термін його повноважень закінчувався 30 листопада.



