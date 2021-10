Обрушение жилого дома в Батуми: спасатели нашли тело девятой жертвы

Грузинские спасатели нашли тело еще одной жертвы обрушения подъезда жилого дома, произошедшего в Батуми накануне. Ранее сообщалось о восьми погибших.

Предполагается, что это последнее тело, извлеченное из-под завалов. По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, 27-часовую поисково-спасательную операцию завершили из-за риска обрушения оставшейся части здания.

«Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня это были самые тяжелые дни», — сказал он.

There is a risk the neighboring building in #Batumi will also #collapse — rescuers left the area. The #MinistryofInternalAffairs suggests there are no more people in the rubble. 9 died, 1 was rescued with minor injuries, and 1 is being treated in #ICU https://t.co/Ohlclch9bX

— ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) October 9, 2021

Власти Грузии объявили 11 октября днем траура по погибшим при обрушении дома.

По сообщению местных СМИ, в разрушившейся семиэтажке постройки 1980-х годов проживали 12 семей. МВД Грузии задержало троих человек по делу об обрушении здания – владельца квартиры на первом этаже и двух рабочих, которые делали в ней ремонт и, вероятно, повредили несущую стену.