В Герцлии скончался израильский миллиардер, один из самых влиятельных бизнесменов

В Герцлии, у себя на вилле, в возрасте 75 лет скончался Иоси Мейман, известный израильский предприниматель и миллиардер.

Йоси Мейман родился в 1946 году в лагере для перемещенных лиц в Германии в семье польских евреев, уцелевших в Холокосте. Вскоре семья перебралась в Перу, где Мейман и вырос. Он окончил экономический факультет в университете Эль-Пасо в Техасе, защитил кандидатскую диссертацию в Университете Корнелла в Нью-Йорке. Вернулся в Перу, работал в нефтедобывающей компании «Эксксон», затем в «Сити-банке».

В 1971 году переехал в Израиль. В 1975 году основал холдинг «Мерхав», развив обширную деловую деятельность на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Америке, а впоследствии в Китае, бывших советских среднеазиатских республиках и в Европе. Мейман скупал доли в нефтяных, газовых, транспортных, сельскохозяйственных и других предприятиях.

В разное время ключевые должности в этом холдинге занимали доктор Нимрод Новик, в прошлом советник Шимона Переса, а также бывший начальник «Мосада» Шабтай Шавит.

В 2002 году Мейман за 90 миллионов долларов купил контрольный пакет акций компании «Эмпал», которая раньше принадлежала банку «Апоалим» и владела акциями многих израильских предприятий: «ха-Рибуа ха-кахоль», банк «Леуми», «Гранит ха-Кармель».

Эти два холдинга – «Мерхав» и «Импал» – совокупно владели 20% компании EMG, поставлявшей в Израиль природный газ из Египта. Мейман владел также 10-м каналом израильского телевидения, ТЦ «Лев ха-мифрац» в Хайфе.

Его имя увязывалось с коррупционным скандалом в Перу – в 2017 году местная пресса обвиняла его в посредничестве при даче многомиллионной взятки бывшему президенту этой страны Алехандро Толедо. Взятка якобы была получена от бразильской строительной фирмы, которая хотела осваивать перуанский рынок без лишних бюрократических проблем.

В 2003 году Мейман заподозрил, что министр инфраструктуры Йосеф Парицкий из партии «Шинуй» (тоже скончавшийся на этой неделе) действует в интересах компании «Бритиш газ», препятствуя компании EMG поставлять газ в Израиль. Он установил слежку за Парицким при помощи детективного агентства. Те не обнаружили связи между Парицким и «Бритиш газом», но в процессе слежке появилась запись, на которой Парицкий сам нанимает частных детективов для поиска компромата на коллегу по партии Авраама Пораза. Эта запись появилась в прессе, после чего Парицкого убрали с министерского поста и исключили из «Шинуя».

Мейман известен как серьезный бизнесмен международного масштаба. Согласно публикациям в прессе, он сотрудничал с «Мосадом», помогая израильским «службистам» в разных делах.

Официальная причина его смерти не сообщается.