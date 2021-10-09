В крови Полякова нашли алкоголь и метадон

Народный депутат фракции «Слуга народа» Галина Янченко сообщила, что у скончавшегося народного депутата Антона Полякова токсикологи нашли в крови алкоголь и метадон.

Об этом Галина Янченко сообщила в своем Telegram в субботу, 9 октября.

Народный депутат проинформировала, что смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По ее информации, это показала токсикология.

Как сообщалось, 33-летний политик скончался в ночь с четверга на пятницу на заднем сидении такси. Полиция озвучила свои версии. Все они сходятся к тому, что Поляков либо умер от проблем со здоровьем — то есть, естественных причин — либо отравился каким-то веществами или алкоголем.

Для установления причины смерти тело Полякова было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с пометкой «Естественная смерть».

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