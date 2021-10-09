У Києві представили новітні розробки в галузі охорони стратегічних об’єктів

Державні структури та бізнес презентували в Києві новітні розробки в галузі охорони стратегічних об’єктів.

Про це Укрінформу повідомили в Київській торгово-промисловій палаті (КТПП) за підсумками круглого столу, присвяченого інноваційним системам охорони на об’єктах критичної інфраструктури.

“У Київській торгово-промисловій палаті в рамках Місяця кібербезпеки пройшов круглий стіл «Інноваційні системи охорони периметра об’єктів критичної інфраструктури України», на якому представили останні розробки в галузі охорони стратегічних об’єктів. Демонстрували сучасні технології як державні структури, так і представники бізнесу”, – зазначили у КТПП.

За словами президента Київської торгово-промислової палати Миколи Засульського, у 2021 році втрати від кіберзагроз у 57 разів більші, ніж були у 2015 році.

“У світі наразі найрозвиненіші країни витрачають на кібербезпеку у 5 разів більше, ніж на інші напрямки ІТ-галузі. Саме тому Україні потрібно не відставати”, – вважає Засульський.

На думку заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка, крім презентації нових технологій та діалогу між бізнесом та державою, таке спілкування має “потужний просвітницький сенс”.

“Я дуже радий, що багато людей починають розуміти необхідність безпеки об’єктів критичної інфраструктури і в багатьох міністерствах та відомствах розпочинають роботу щодо розробки захисту їх систем”, – підкреслив Демедюк.

Заступник міністра енергетики Євген Владіміров зазначив, що на найбільших підприємствах галузі енергетики з 2017 року розбудовуються нові кіберцентри.

“Наразі у нас вже готова концепція забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури енергетичного сектору, яка, сподіваюсь, скоро потрапить у Кабмін. Також своїм наказом ми вже затвердили перелік об’єктів критичної інфраструктури енергетичної галузі”, – прокоментував заступник міністра.

Круглий стіл був організований Київською ТПП та компанією «АМ Інтегратор Груп» за підтримки РНБО України, Держспецзв’язку, Кіберполіції та бізнес-партнерів.