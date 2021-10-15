НАПК заподозрило министра экологии Абрамовского в конфликте интересов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало в суд информацию о конфликте интересов у министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по результатам полной проверки декларации Абрамовского за 2020 год, передает «Слово и дело».

В НАПК установили признаки нарушения по ст. 36 Закона «О предотвращении коррупции» — предотвращение конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав.

По закону, в течение 30 дней после назначения на государственную должность, декларант должен передать в управление другому лицу принадлежащие ему предприятия и корпоративные права.

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Напомним, Роман Абрамовский возглавляет Министерство защиты окружающей среды с 19 июня 2020 года.

Во время проверки НАПК установило, что с 2012 года Абрамовский является соучредителем донецкой компании ООО «Украинский морской союз». По данным YouControl, на момент выхода публикации министр остается конечным бенефициаром указанной компании.

«Согласно имеющейся в Национальном агентстве информации, субъект декларирования не сообщал о передаче в управление своих корпоративных прав в ООО «Украинский морской союз». Кроме того, сведения о том, что указанные корпоративные права не переданы, министр отразил в разделе «Корпоративные права» декларации. Учитывая вышеизложенное, в действиях субъекта декларирования усматриваются признаки нарушения ч.ч. 1, 5 ст. 36 Закона о предотвращении коррупции», — отмечается в результатах проверки НАПК.

Напомним, за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов лицо может быть привлечено к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности. Виновности или невиновности Абрамовского будет определять суд в ходе рассмотрения протокола об административном правонарушении.

Ранее «Слово и дело» писало о том, что госсекретарь Минреинтеграции Константин Ващенко занизил в декларации стоимость квартир своей жены.

Также мы писали, что, по данным НАПК, заместитель министра образования Светлана Даниленко «скрыла» банковские счета и 244 тыс. грн.

«Слово и дело»