Жена Винника в модной кепке гуляла на Дне рождения Данилко

На днях известный шоумен Андрей Данилко отмечал свой день рождения в компании коллег по шоу “Маска”, куда Олег Винник пришел со своей якобы “женой” Таюне.

Об этом пишут СМИ.

В сети появились кадры с праздника, который артист провел в кругу близких людей – своих коллег по шоу “Маска”. Среди гостей засветилась певица Таюне, которая пришла на торжество вместе с Олегом Винником.

На фото, которое появилось в сети, можно увидеть самого именинника Андрея Данилко, а также Дзидзьо, Владимира Остапчука и Олега Винника, который пришел на праздник в сопровождении своей бэк-вокалистки Таисии Сватко (Таюне), которую называют его “тайной женой”.

Для мероприятия Таюне выбрала стильный наряд – на ней черный свитер и кожаная куртка, а на голове модная коричневая кепка, волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В комментариях под фото пользователи начали обсуждать праздник Данилко: “Класс”, “Что за бред! Даже с поклонницами у Олега бывают более близкие фото!”, “Красивые”, “Я очень рад присутствию Андрея в средствах массовой информации, я его очень люблю”, “Таюне и Олег Винник около 30 лет в браке и есть сын”.

: golos.ua