На аукціоні продали звичайні садові статуї, які виявилися давньоєгипетськими артефактами

У Великій Британії на аукціоні продали пару єгипетських статуй, які використовувалися як садові прикраси, за 195 тисяч фунтів стерлінгів (понад 265 тисяч доларів).

Власники реліквій хотіли продати їх за 300 – 500 фунтів. Вони купили їх 15 років тому за кілька сотень фунтів на іншому аукціоні.

Коли вони звернулися до аукціонного дому, то вважали, що ці статуї були підробкою XVIII століття, але під час торгів виявилось, що вони відносяться до часів Стародавнього Єгипту і їм декілька тисяч років.

Торги розпочалися із суми у 200 фунтів, але за 15 хвилин ставки сягнули майже 200 тисяч фунтів стерлінгів.

: u-news.com.ua