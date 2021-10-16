Кейт Міддлтон з’явилася на публіці в пальто п’ятирічної давності (фото)

Кейт Міддлтон з’явилася на публіці в пальто п’ятирічної давності. Герцогиня разом з принцом Вільямом взяла участь в освітньому заході Generation Earthshot в Кью-Гарденс у Лондоні.

Робоча зустріч була присвячена підготовці до премії Earthshot. Церемонія вручення нагород Earthshot відбудеться в неділю, 17 жовтня. Додамо, що засновником премії є герцог Кембриджський.

Кейт Міддлтон для зустрічі вибрала смарагдове пальто від Erdem, воно було виготовлено з перероблених матеріалів. В останній раз герцогиня його одягала на прогулянку в 2016 році. Доповнила свій образ чорними брюками кльош, лодочками від Emmy London і джемпером від Zara. В якості прикрас Кейт вибрала сережки Patrick Mavros і годинник Cartier

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: meta.ua