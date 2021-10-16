Фиксация ДТП без участия полиции: что такое европротокол и как его правильно составить

На трассе нередко может возникнуть ситуация, когда из-за незначительного ДТП может образоваться многокилометровый затор, а тысячи участников дорожного движения вынуждены тянуться в пробках. Также ситуацию может усложнить тот факт, что для оформления ДТП необходимо ждать наряд патрульной полиции, который тоже вынужден прорываться через затор. Тем не менее, в случае незначительного ДТП на дороге, законодательство Украины дает возможность таким водителям составить европротокол.

О том, что это такое, каков порядок его заполнения и в каких случаях его можно составить, сообщает юридический интернет-ресурс “Протокол”.

Что такое европротокол

Само понятие “Европротокол” закреплено в Законе Украины “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств”, проще говоря – в Законе “О страховании”. Европротокол является бланк уведомления о дорожно-транспортном происшествии специально утверждённого образца. Он бесплатно выдаётся страховой компанией при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (п. 17.5 ст. 17 Закона “О страховании”).

При каких условиях его могут составить участники ДТП

Европротокол можно составить при совокупности следующих условий:

– наличие страховых полисов транспортных средств у участников ДТП;

– отсутствие пострадавших, либо погибших;

– обе стороны достигли согласия по поводу виновности одной из сторон;

– оба водителя не находятся в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.

Преимущество европротокола состоит в следующих аспектах:

– водители, которые составили европротокол, имеют право покинуть место ДТП и не обязаны оповещать о таком происшествии правоохранительные органы;

– участники такого рода ДТП не привлекаются к административной ответственности;

– составление европротокола значительно быстрее процедуры фиксации ДТП при участии правоохранительных органов;

– европротокол обладает абсолютной законной силой, и на его основании должна быть осуществлена страховая выплата.

В свою очередь, страховая компания по европротоколу может компенсировать ущерб до 50 тыс. гривен.

Правильное составление европротокола

Для начала необходимо убедиться в том, что все участники ДТП имеют право составить европротокол. Ситуации могут быть совершенно разными, одному из водителей рекомендуется иметь на руках бланк европротокола.

Далее необходимо установить личность другого водителя и проверить его документы. Важно запомнить – Вы не можете требовать у водителя-виновника предоставить Вам документы, поскольку у Вас не таких полномочий, а у такого водителя нет такой обязанности. Но вы можете попросить, и в случае если водитель-виновник отказывается показывать Вам свои документы, это может свидетельствовать о том, что водитель-виновник что-то скрывает. В таком случае желательно отказаться от права составить европротокол и вызвать полицию.

Затем водители в случае успешного обмена информацией друг о друге приступают к непосредственному оформлению европротокола. Документ необходимо заполнять от руки шариковой ручкой, сам текст должен быть написан четко и разборчиво. Желательно писать слова печатными буквами, исправления в тексте не допускаются.

И все же, не ошибается тот, кто ничего не делает – если Вы допустили ошибку в тексте, можете попросить новый образец. Любая неточность, допущенная в протоколе, может послужить причиной для отказа в страховой выплате.

Сам бланк протокола делится синюю (транспортное средство А) и жёлтую (транспортное средство B) части. После заполнения текста каждый водитель обязан поставить свою подпись. Стоит отметить, что экземпляр европротокола состоит из двух листов. На первом листе участники непосредственно ручкой заполняют бланк, а на втором листе, который находиться под первым – дублируются все данные с первого. Оба эти листка имеют одинаковую юридическую силу.

Если же у водителей нет бланка европротокола, его можно загрузить, перейдя по ссылке. Не лишней будет и фото- (либо видео-) фиксация всех обстоятельств ДТП.

Отправка европротокола в страховую компанию и получение компенсации

Согласно ст. 33 Закона “О страховании” водитель при ДТП обязан письменно предоставить своей страховой компании бланк европротокола, информацию о местонахождении своего автомобиля, а также свои контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты) в течении трех дней с момента ДТП. Для этого нужно составить сопроводительное письмо, в котором следует предоставить информацию о местонахождении транспортного средства и контактную информацию, приложив к нему Ваш экземпляр европротокола.

Документ можно отправить почтой, либо привезти в офис страховой компании. При использовании почтовой услуги необходимо отправить европротокол ценным письмом с описью вложенного и с уведомлением о вручении по адресу страховой компании, который указан в договоре страхования.

Статья 35 Закона “О страховании” гласит, что что пострадавшая сторона для получения страхового возмещения обязана подать соответствующее заявление в свою страховую компанию на протяжении 30 дней со дня уведомления о ДТП.

В заявлении должны быть указаны полное название компании, контактные данные заявителя, суть имущественного требования заявителя о возмещении причинённого вреда, а также дата подачи заявления и подпись заявителя.

К заявлению прилагаются копии документа, удостоверяющего личность заявителя, идентификационного кода, документа, который подтверждает право собственности на повреждённое имущество, а также банковские реквизиты (при наличии). В свою очередь, страховая компания на протяжении 15 дней со дня согласования размера страхового возмещения пострадавшей стороной, но не позднее чем через 90 дней со дня получения заявления о страховом возмещении обязана выполнить следующее: осуществить выплату, либо принять мотивированное решение об отказе в осуществлении страхового возмещения.

: apostrophe.ua