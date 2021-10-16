Погода в Израиле: приятная осенняя прохлада

Сегодня, в субботу, 16 октября, ожидается переменная облачность, днем будет немного прохладнее, чем вчера, но температура воздуха продолжит оставаться в пределах среднесезонной нормы.

Температура воды в Средиземном море +27 °С, высота волн 40–80 см. Температура воды в Красном море +25 °С, в Мертвом море +30 °С, в озере Кинерет +27 °С.

Температура воздуха:

Голанские высоты — 18–29 °С;

Цфат — 18–29 °С;

Тверия — 21–32 °С;

Хайфа — 20–25 °С;

Тель-Авив — 21–28 °С;

Иерусалим — 19–26 °С;

Ашдод — 21–28 °С;

Ашкелон — 21–28 °С;

Мертвое море — 26–35 °С;

Беэр-Шева — 16–31 °С;

Мицпе-Рамон — 17–29 °С;

Эйлат — 24–35 °С.

В воскресенье и понедельник, по прогнозу синоптиков, ожидается дополнительное похолодание, температура воздуха днем будет немного ниже среднесезонной нормы .

В понедельник в северных и центральных районах страны возможен небольшой дождь.

Во вторник будет еще прохладнее. В первой половине дня на севере ожидаются кратковременный моросящий дождь.