План оборони України: що затвердила РНБО

Про це заявив секретарь РНБО Олексій Данілов.

«Було затверджено вперше в історії сучасної України План оборони України» сказав Данілов

За його словами, це «великий, фундаментальний документ, над яким працювали майже два роки».

Данілов пояснив, що План «дає чіткі відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою».

Крім того, повідомив секретар РНБО, у документі чітко прописано, в яких ситуаціях які органи мають бути задіяні і як вони повинні співпрацювати один з одним. Також там зазначається, в який спосіб в таких ситуаціях долучаються представники територіальної оборони.

Данілов розповів, що План оборони України є цілком таємним документом і стосується дій у разі «військової ситуації» в країні.

«Це буде відбуватися саме в час, якщо, не дай боже, у нас буде військова ситуація», – сказав він.

За словами Данілова, «президент дав доручення, буде обов’язково проведене велике навчання з цього приводу».

«Вперше за часи незалежності України є план нашої оборони, де є повна взаємодія всіх органів, це не стосується тільки військових, це стосується всіх органів центральної виконавчої влади, всієї місцевої влади, це стосується застосування того закону, який ми влітку прийняли – Закон про національний супротив, там всі ці компоненти зведені в єдину систему координат», – зазначив він.

Данілов нагадав, що згідно із законодавством загальна чисельність Збройних Сил України становить 250 тис. осіб.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію таємного рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня про розвиток Військово-морських сил ЗСУ до 2031 року. Контроль за його виконанням покладається на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова.

Як повідомлялось, РФ блокує Керченську протоку, яку вона, всупереч все ще чинній двосторонній угоді між Україною та Росією, фактично окупувала. З 16 квітня аж по 31 жовтня, тобто більше ніж на півроку пройти протокою з Азовського моря до Чорного і в зворотньому напрямку не зможуть жодні військові кораблі та державні судна, окрім російських – таким є рішення Росії. В першу чергу ця заборона, звісно, стосується українських суден.

Детальніше читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань «Окупована протока».

Джордж Кент заявив в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань, що перешкоджання Росії свободу судноплавства в Азовському і Чорному морях не тільки є порушенням міжнародного права, а й серйозною загрозою для економіки України через блокування роботи українських портів. Сполучені Штати продовжать «працювати над цією проблемою разом з Україною».

Нагадаємо:

18 грудня 2018 року Генасамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів».

У листопаді 2019 року Україна, Швеція, Литва і Естонія закликали РФ забезпечити вільний доступ до Азовського моря і гарантувати свободу судноплавства.

9 серпня 2021 року українська делегація на засіданні Ради безпеки ООН з підтримання міжнародного миру і безпеки на морі заявила, що Росія не припиняє нарощування військового потенціалу в Азово-Чорноморському регіоні і закликала припинити обмежувати там вільне судноплавство.



