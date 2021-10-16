Повінь – зміна системи

Menu
Close

Злата Огневич засветила “обручальное” кольцо до финала “Холостячки”

16.10.2021

Украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней во втором сезоне шоу “Холостячка” вызвала споры среди украинцев из-за последнего фото, представленного в социальной сети Инстаграм.

В последнее время после каждого эфира шоу «Холостячка» Злата Огневич публикует множество разных кадров и интересных моментов, которые оставались за пределами эфира. Также Огневич делится интригующими промо, которые нередко вызывают споры в сети.

Дело в том, что поклонники проекта желают заранее узнать или угадать будущего победителя, который получит шанс на отношения с певицей. Причем с недавних пор в сети начали обсуждать кадр со Златой, сделанный на одной из церемоний роз.

«Время Роз 🌹приближается …. Сегодня- уютный осенний вечер, есть вдохновение для глубоких мыслей» – пишет Огневич под постом.

Поклонники начали рассуждать о том, носит ли Злата кольцо после съемок шоу (проект выходит в эфир после предварительной съемки, прошедшей ещё до старта первого выпуска – прим.ред.):

«Красотка. А кольцо с Холостячки, что вручил твой избранник, не носишь?» – спрашивает фанатка.

Злата ответила: «Терпение ❤️ Смотрите все выпуски и ответ найдется 🙌».

 

View this post on Instagram

 

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Обсуждение продолжилось: «Были сториз, где Злата была с обручальным кольцом; а в реальной жизни вы не носите ту кольцо ???; очевидно, что победила дружба); Она носит обручальное кольцо, которое одел ей Макс. Только нельзя светить сегодня, пока не завершится проект. После последнего пост-шоу тогда можно все выставлять; Саша и Ксюша очень палились в первом сезоне. Вот СТБ и предупредило их, чтобы ни в ком случае!; уже ясно кого выбрали @tarmaks; Вот интриганка, было трудно, но ты молодец, сердцу не прикажешь … 🙌🤗».

: sport.politeka.net

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *