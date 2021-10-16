Масштабный прорыв трубы в Киеве: автомобили оказались в воде

Более 10 машин оказались по колеса в грязной воде. Вечером в четверг, 14 октября, в Киеве произошла масштабная авария на канализации, в результате чего прорвало трубу. Много автомобилей оказались по колеса в воде. Об этом сообщили на канале dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Юрия Литвинского, 64, что в Дарницком районе. На видео видно, что более 10 машин оказались по колеса в грязной воде. На место инцидента прибыли экстренные службы города, полиция отгородила лентой участок дороги.

Все подробности происшествия уточняются. Как писали “Комментарии”, недавно в центре Киева, на Софийской площади, произошел прорыв трубопровода с горячей водой.

Из-под земли неожиданно начал бить “фонтан”, но коммунальщики сразу прибыли на место аварии и перевели воду на другую сеть.

Известно, что ЧП произошло возле Главного управления полиции Киева.

Сотрудники “Киевтеплоэнерго”, которые выкопали котлован, рассказали, что скорее всего, прорыв случился из-за устаревшего состояния водопровода, так как его проложили более 40 лет назад.

Чтобы у жителей не возникало проблем, горячую воду переключили на другую сеть, а поломку коммунальщики пообещали устранить в течение суток.

: kyiv.comments.ua