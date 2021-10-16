Во Львове похитили дочь владельца мебельной фабрики

Во Львове группа злоумышленников похитила дочь жителя Червонограда Львовской области и требовала выкуп.

Как сообщает Zaxid.net, правоохранители рассказали, что с заявлением к ним 14 октября обратился ее отец.

«По словам заявителя, жителя Червонограда, злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове, удерживают ее в неизвестном месте и требуют за освобождение девушки €2 млн. Похитители также угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму», – говорится в сообщении.

По словам начальника полиции Львовской области Александра Шляховского, оперативные мероприятия позволили установить, что похищенную удерживают в квартире в одном из домов на львовской улице Городоцкой, после чего «полицейские освободили девушку и задержали похитителей».

Злоумышленниками оказались трое жителей Червонограда. «Освобожденная девушка жива и невредима – с ней работает психолог», – сказано в сообщении.

По данным мужчина, у которого похищали дочь, владеет мебельной фабрикой в Червонограде.