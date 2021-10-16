Хлорка три раза в день: как белорусские силовики издеваются над задержанными оппозиционерами

Хакерская группировка «Кибер-Партизаны» опубликовала аудиозапись телефонных разговоров сотрудников белорусской милиции. На ней силовики обсуждают условия содержания задержанных по политическим статьям.

В первом разговоре, как утверждается, замначальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Виталий Козлов, дает не очень внятные указания своему собеседнику — сотруднику УВД Миноблисполкома Николаю Максимовичу: «Морин давал команды, чтобы все, которые вот эти, ***** [блин], ********* [негодяи], ***** [блин], осужденные, ***** [блин], бомжи, ***** [блин], камеры ***** [к черту], все остальное».

Далее уже Максимович инструктирует начальника ОВД Столбцовского района Александра Коротыша: «Условия содержания должны быть отличными, только перевернутыми на 180 градусов». Он добавляет, что соседи у задержанного Букаты должны быть «ароматные».

Речь идет об Андрее Букате — координаторе инициативной группы бывшего кандидата в президенты Сергея Череченя. Букату задержали 15 июля 2020 года во время массовых протестов в Белоруссии.

Затем тот же Максимович повторяет инструктаж для замначальника Борисовского РОВД Павла Змитера: «Ароматы, ***** [блин], уборка хлоркой и так далее. В рамках действующего законодательства, безусловно, но вместе с тем: бомжи, кончи. Чтобы они понимали, что сутки, ***** [блин] — это не отдохнуть на двух матрасах и за акцию получить еще деньги, понятно?»

К какому периоду времени относятся опубликованные записи не уточняется. В подписи к видео «Кибер-Партизаны отмечают, что «будничный тон карателей показывает, как привычно им издеваться над людьми всеми доступными способами».