Стало известно, за что задержали израильтянина в Москве

Стали известны некоторые подробности дела, по которому ранее в Москве был задержан гражданин Израиля Реваз Шмерц.

Как сообщает «Полит.ру», по версии следствия, Шмерц и другие лица подозреваются в хищении объектов коммерческой недвижимости, принадлежащие ООО «Ворсма».

Защита же настаивает на том, что «Ворсма» принадлежала иностранным юрлицам, по чьей доверенности Шмерц и управлял этой недвижимостью, поэтому применить к нему статью о хищении нелогично.

Адвокат Шмерца Игорь Зубер утверждает, что его подзащитный не был знаком с фигурантами дела ВСУМ Кулишом и Крючковым, которые «ради избрания меры пресечения в виде домашнего ареста» оговорили гражданина Израиля.

По словам Зубера, они встретились впервые лишь в автозаке, когда их везли в суд после задержания.