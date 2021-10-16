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Стало известно, за что задержали израильтянина в Москве

16.10.2021

Стали известны некоторые подробности дела, по которому ранее в Москве был задержан гражданин Израиля Реваз Шмерц. 

Как сообщает «Полит.ру», по версии следствия, Шмерц и другие лица подозреваются в хищении объектов коммерческой недвижимости, принадлежащие ООО «Ворсма». 

Защита же настаивает на том, что «Ворсма» принадлежала иностранным юрлицам, по чьей доверенности Шмерц и управлял этой недвижимостью, поэтому применить к нему статью о хищении нелогично. 

Адвокат Шмерца Игорь Зубер утверждает, что его подзащитный не был знаком с фигурантами дела ВСУМ Кулишом и Крючковым, которые «ради избрания меры пресечения в виде домашнего ареста» оговорили гражданина Израиля. 

По словам Зубера, они встретились впервые лишь в автозаке, когда их везли в суд после задержания.

 

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