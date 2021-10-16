Володимир Остапчук з дружиною зізнались, чи готові до спільних дітей

Український шоумен Володимир Остапчук та нотаріусиня Христина Горняк уже рік перебувають у шлюбі. Подружжя зізналось, що планує поповнення в родині. Ведучий хотів би знову стати батьком донечки.

Зараз подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк облаштовують нове родинне гніздечко – працюють над спільним будинком. За словами дружини шоумена, у домі буде одна кімната для їхньої дитини.

Чи хочуть дітей Володимир Остапчук та його дружина

Дружина відомого телеведучого зізналась, що вже готова до появи спільних дітей. Подружжя готується до поповнення у сім’ї. Це підтвердив і Володимир Остапчук.

Ми ж хочемо, щоб у нас була ляля, ми її називаємо Валентина. Це ми сміємося, тому що у Христини такий характер – вона така юристка: печатки ставимо, зайдіть після обіду, я зайнята. Я кажу, як би її не назвали, вона буде як паспортистка, а всіх паспортисток звати Валентинами,

– з гумором поділився шоумен.

Також телеведучий зізнався, що хотів би стати батьком донечки. “Мені здається, що хлопця важче виховувати. А дівчинка – вона ж така принцеса”, – підкреслив Остапчук.

Зазначимо, що в січні цього року Володимир Остапчук зізнавався, що вже говорив з дружиною про майбутніх дітей, однак тоді вони ще їх не планували. Схоже, тепер подружжя перейшло на новий крок.

Варто додати, що шоумен виховує двох дітей від шлюбу з колишньою дружиною Оленою Войченко: 8-річну доньку Емілію та 3-річного сина Евана. Та експодружжя довго не могло домовитися про внормований графік побачень з дітьми. Через це Остапчук навіть викликав поліцію.

: showbiz.24tv.ua