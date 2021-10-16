Плодитесь, но не размножайтесь: Колумбия стерилизует «кокаиновых бегемотов» барона Эскобара

Власти Колумбии начали стерилизацию поголовья бегемотов, которое появилось в стране благодаря Пабло Эскобару. Животным дают химические вещества, которое делает их бесплодными. Уже стерилизовано 24 особи из приблизительно 120.

Наркобарон, застреленный полицией в 1993 году, незаконно ввозил в страну экзотических животных для своего личного зоопарка. В том числе одного самца и трех самок бегемотов, которых окрестили «кокаиновыми». После смерти Эскобара большинство питомцев наркодельца распределили по зоопаркам страны. Но не бегемотов.

Pablo Escobar: Colombia sterilises drug lord’s hippos https://t.co/Oq6U0vPIP8

— Marty (@mrmartychonks) October 16, 2021

Перевозить таких крупных животных сочли слишком затратным. «Перемещать их было сложно с точки зрения логистики, поэтому власти просто оставили их там, вероятно, думая, что животные умрут», — рассказала «Би-би-си» колумбийский биолог Натали Кастельбланко. Бегемотов просто оставили пастись около поместья Эскобара «Асьенда Наполес», расположенного примерно в 250 километров к северо-западу от Боготы.

Однако за последние годы бегемоты так расплодились, что, по словам экологов, вытеснили местную фауну и изменили химический состав рек и водоемов, что поставило под угрозу рыболовство. «Гиппопотамы распространяются по дельте главной реки Колумбии, от которой зависит доход многих тысяч людей. Животных видели в 370 км от «Асьенда Наполес». Это все равно как оказаться в фильме «Парк Юрского периода», — отметила Кастельбланко.

В январе ученые посчитали, что к 2034 году количество бегемотов в Колумбии достигнет полутора тысяч. Тогда-то и встал на повестке вопрос контроля популяции. Причем изначально речь шла об умерщвлении большинства животных.

Право на жизнь (но не размножение) отстояли биологи из Колумбийского национального университета. Они напомнили, что этот вид считается уязвимым. По мнению специалистов, «кокаиновые бегемоты» могут поддержать популяцию этих животных в мире.