Недоглядели: в израильском арабском поселке сгорел целый торговый центр

В поселке городского типа Калансуа, расположенном в регионе ха-Шарон, сгорел местный ТЦ под названием «Центр зет».

Огромное здание пытались потушить 25 пожарных бригад, но особого успеха эти попытки не возымели. Сначала загорелся верх, обрушилась часть горящей крыши, затем произошло обрушение второго этажа.

[embedded content]

Все посетители торгового центра успели эвакуироваться, серьезных травм ни у кого нет. Однако зданию нанесен необратимый ущерб, после тушения пожара все строение «доразрушили» при помощи бульдозеров, чтобы предотвратить неконтролируемый обвал.

По предварительным данным, причиной возгорания стали работы по заливке крыши битумной смолой. Судя по всему, битум варили прямо на месте в котлах над огнем.