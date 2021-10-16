Про користь популярних ранкових напоїв розповіли фахівці

Кава і чай є популярними ранковими напоями. Вони містять кофеїн, тому допомагають підбадьоритися і відчути прилив енергії. Вчені розповіли про головні переваги чаю і кави для здоров’я.

Користь чаю для здоров’я

Зелений чай знижує ризик розвитку раку, говориться в дослідженні, опублікованому на сайті Національної медичної бібліотеки США. Його переваги для здоров’я пов’язані з великим вмістом антиоксидантів.

У огляді, опублікованому в Phytomedicine, сказано, що зелений чай може поліпшити пам’ять і уважність, допомогти зменшити симптоми тривоги і підвищити когнітивні здібності. Позитивний вплив зеленого чаю на пізнавальні здібності спостерігається при комбінованому впливі кофеїну і амінокислоти L-теаніну.

У деяких випадках чай може знизити ризик смерті від серцевих захворювань. Згідно звіту, опублікованому в Європейському журналі профілактичної кардіології, споживання чаю знижує ризики розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань і смертності від усіх причин, особливо серед тих, хто п’є цей напій на регулярній основі.

Користь кави для здоров’я

Згідно з оглядом, опублікованим Circulation, кава зменшує ризик смерті від серцево-судинних і неврологічних захворювань. Дослідження також показали, що споживання кави пов’язане з більш низьким ризиком розвитку хвороби Паркінсона.

Кава позитивно впливає на здоров’я мозку. У огляді, опублікованому в журналі нейрохірургії, неврології та неврології, сказано, що цей ранковий напій може знизити ризик хвороби Альцгеймера.

Також кава допомагає боротися із зайвою вагою, йдеться в дослідженні Гарвардської школи громадської охорони здоров’я. “Вживання чотирьох чашок кави в день може знизити жирові відкладення приблизно на 4%”, – відзначили фахівці.

: newsyou.info