Коронавирус в Израиле: оптимистичная картина

По данным Минздрава, на вечер субботы в стране осталось 19.797 зарегистрированных носителей «уханьского» коронавируса (20.125 в пятницу, 20.925 в четверг).

Число тяжелобольных продолжает колебаться, сейчас их 382 (392 в пятницу, 385 в четверг).

За минувшие сутки общий список умерших от «ковида» или его последствий в Израиле вырос с 7976 до 7983, это означает еще 7 летальных случаев на протяжении субботы.

Таким образом, спад заболеваемости продолжается. Как мы сообщали вчера, в свете положительной тенденции Минздрав намерен порекомендовать правительству отмену части эпидемиологических ограничений, в частности, «зеленый стандарт» в тренажерных залах.