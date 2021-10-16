Павло Зібров розповів, чому дружина забороняє йому наймати танцівниць у балет

Український співак Павло Зібров розповів, що йому потрібно для написання хіта, чи готовий він стати церемоніймейстером та чому дружина забороняє йому наймати танцівниць у балет.

Разом із колегами Петром Магою та Юрієм Рибчинським співак збирається у своєму заміському будинку, де найчастіше і відбувається написання пісень:

Це цілий процес, ми не просто за рояль сідаймо та пишемо. Ми спочатку по 50 грамів маємо випити, поговорити, як справи, анекдот розказати, в більярд пограти. Потім ми відчуваємо, що вже дозріли, сідаємо. Він каже, що є пропозиція на таку тему, читає вірші, якісь заготовки. Я відповідаю, що розробляємо далі. Він продовжує розробляти тему, я займаюся музикою, далі ми поєднуємо це все”.

Також Павло Зібров розповів на телеканалі LIVE, що після того, як провів весілля Аліни Гросу, він готовий стати церемоніймейстером:

Недорого, можете звертатися до Павла Зіброва через Діану Павлівну, і я з задоволенням виїду в будь-яке місто чи село нашої держави, навіть закордон, щоб це красиво й по справжньому зробити”.

На запитання про ціну такої послуги він жартома відповів: “Від 50 тисяч євро”.

Співак розповів про стосунки зі своєю дружиною Мариною. Виявляється, вона може заборонити йому наймати балерину до балету, якщо дівчина їй не сподобається:

Марина мене охороняє, вона знає на крок уперед, що може бути. Приходять на кастинг кілька балерин, і ми відбираємо їх. Мені подобається, ми з балетмейстером відібрали, а приходить Марина й каже, що танцівниця нікуди не піде. На питання “чому?” вона відповідає: “Подивись, як вона на тебе дивиться, роботи там не буде”. І прибирає її. Вона відчуває, що це суперниця”.

: lemonade.style