Али из Сомали: стало известно, кто зарезал британского депутата

Британская полиция опубликовала некоторые данные о задержанном убийце члена британского парламента Дэвида Амесса.

Известно, что это 25-летний Али Харби Али, британский гражданин сомалийского происхождения. Напомним, Амесс, депутат-консерватор («тори») был убит в городке Ли-Он-Си в графстве Эссекс в пятницу, 15 октября.

После встречи с избирателями, которая проходила в методистской церкви, он стоял на ступенях, разговаривая с собравшимися. Как свидетельствуют очевидцы, это был шутливый разговор на разные темы. Внезапно к депутату подскочил Али Харби и несколько раз воткнул в него нож. 69-летний Амесс скончался на месте, его даже не успели отвезти в больницу.

Али Харби при аресте не сопротивлялся, вел себя спокойно. В полиции графства Эссекс сообщили, что в связи с этим убийством «больше никто не разыскивается».

В политическом плане нынешнее убийство, как ни кощунственно это звучит, «уравновешивает» другое похожее событие. В июне 2016 года во время рабочего визита в город Берстолл была убита депутат парламента лейбористка Хелен Джоанн Кокс. В нее трижды выстрелил некий Томас Мейр, 52-летний садовник, поддерживающий британских националистов и страдающий психическими отклонениями. В том же году ему дали пожизненный срок.

Убийство Кокс оказало сильное влияние на английское общество и даже грозило сорвать референдум по выходу из Евросоюза. В последующие годы оно дало основание прессе и левым политикам представлять консерваторов как агрессивную прослойку, не чурающуюся убийств.

Таким образом, нынешнее убийство становится своего рода ответным козырем для консерваторов, нейтрализующим агитационные возможности левых и демонстрирующим агрессивность того электората, который представляют лейбористы.