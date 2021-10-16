Погода на неделю: наступает настоящая израильская осень

На этой неделе в Израиле лето, наконец, уступит место осени. В приморской полосе (от Рош ха-Никры до Рафиаха) температура на протяжении всей недели составит 25-26 градусов днем и 19-20 ночью, что означает полное избавление от надоевшей летней жары, которая временами и местами досаждала израильтянам еще на прошлой неделе.

В воскресенье, понедельник и вторник в приморье возможен даже моросящий дождь. В последующие дни синоптики обещают сухую и солнечную погоду.

В Самарии (дается по Ариэлю) в первую половину недели будет прохладно – 22 градуса днем и 15 ночью, со среды по субботу дневная температура повысится до 25-26 градусов, ночная останется на том же уровне, что и раньше.

В столице тоже будет совсем не жарко – 21-22 градуса в первую половину недели и 24 во вторую, по ночам 14-15 градусов.

Существенно похолодает и в Беэр-Шеве, днем там ожидается 26-27 на протяжении всей недели, ночью – 16-17.

В Тверии и в районе Кинерета в первую половину недели будет порядка 28-29 градусов, во второй половине температура подскочит до 31-33 градусов. По ночам ожидается относительная прохлада- 19-21, что позволяет с комфортом ночевать на природе.

На Голанских высотах первая половина недели тоже будет более прохладной – 25-26 градусов (дается по Кацрину), со среды по субботу 27-29 градусов. Ночами в этой горной местности ожидается 14-16 градусов.

На Красном море в городе Эйлате температура в начале недели будет держаться на уровне 30 градусов, со среды она понизится до 28-29 градусов. По ночам там будет прохладно (для Эйлата) – всего 20 градусов, что означает возможность спать без кондиционера.

Желаем приятной и прохладной недели!