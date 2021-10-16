Експерти розповіли, які датчики під капотом автомобіля варто перевіряти регулярно

Стан сучасного автомобіля в значній мірі залежить від електроніки, яка використовує інформацію різних датчиків. Якщо вони починають давати збої, то проблеми виникають негайно. Про те, які датчики потрібно перевіряти найчастіше, розповіли автоексперти.

Датчик положення дросельної заслінки

Один з найбільш важливих датчиків. Його дані використовуються в розрахунках складу паливо-повітряної суміші і кута випередження запалювання. Найбільш чутливий елемент датчика зроблений у вигляді полімерної плівки з графітовим напиленням, що створює доріжки, по яких ковзає повзунок. При їх руйнуванні опір спотворюється, і датчик видає неправильний струм. В результаті змінюються параметри суміші, і машина починає смикатися.

Регулятор тиску палива

Цей датчик відповідає за налаштування роботи паливного насоса. При виході його з ладу, двигун починає нестійко працювати на холостих, а також не розвиває повної потужності.

Індукційний датчик

Подає сигнал на блок керування двигуном (ЕБУ) при обертанні колінвала. “Мізки” автомобіля фіксують відсутність сигналу від нього як зупинку двигуна. Тому при виході цього датчика з ладу, інші системи ЕБУ просто не вийде запустити.

Датчик температури охолоджуючої рідини

Встановлюється між головкою блоку циліндрів і термостатом. Якщо випадково обірвати його провід, то з часом в ньому порушиться електричний контакт і різко зросте витрата палива. Якщо почне рости температура антифризу, електроніка не включить вчасно вентилятор, що створить ризик перегріву.

: avtosota.com