Попереджувальні симптоми тихого інсульту та фактор ризику

Люди зазвичай думають, що інсульт відбувається несподівано і швидко, але це не зовсім так! Ви можете уникнути цього, якщо будете знати попереджувальні симптоми і своєчасно почнете лікування!

Інсульт мозку є третьою за частотою причиною смерті. Якщо ви вважаєте, що це вражає тільки літніх людей, то ви будете неправі. На жаль, він може статися в будь-якому віці.

Причиною є або засмічення кровоносної судини, що викликає утворення тромбу, або руйнування кровоносних судин, коли відбувається кровотеча в мозок.

Однією з найважливіших речей є здатність розпізнавати ранні ознаки інсульту і вчасно звертатися за медичною допомогою.

Чим раніше ви почнете лікування, тим більше у вас шансів запобігти, вилікувати або мінімізувати наслідки інсульту.

Найбільш поширені симптоми наближення церебрального інсульту і ранні ознаки інсульту включають в себе:

1. Затуманений зір і / або часткова втрата зору

Весь процес починається в очах. Це може вплинути на одне або обидва ока. Близько 44% страждаючих від інсульту помічали деякі порушення зору.

2. Раптовий головний біль / запаморочення

Запаморочення майже завжди зустрічається у жінок у віці до 45 років. Це явна ознака того, що необхідно проконсультуватися зі своїм лікарем.

3. Обговорення та розуміння питань

Якщо протягом дня ви відчули “туман” мозку, а також труднощі в підборі слів і дивну забудькуватість, то вам варто терміново відвідати лікаря. Це може бути симптомом інсульту, який наближається.

4. Втрата рівноваги / проблеми з ходьбою

Симптомом виникнення інсульту може бути повна слабкість у верхніх і нижніх кінцівках. Деякі люди відчувають параліч і подальший за ним інсульт.

Параліч є поширеним симптомом інсульту і вимагає медичної допомоги.

Підніміть долоні вгору і залишайтеся в цьому положенні протягом 10 секунд. Якщо одна з ваших рук падає, у вас ослаблені м’язи. Ми рекомендуємо терміново звернутися до лікаря.

5. Біль на одній стороні обличчя

Інсульт мозку не завжди супроводжується болем. Але якщо ви раптово відчуваєте біль в кінцівках або в одній частині обличчя, ви можете незабаром перенести інсульт.

6. Головні болі і мігрень

Ці симптоми дуже поширені. Вчені виявили, що люди, які мали інсульт мозку з сильним головним болем, були молоді і часто страждали від мігрені.

Дослідження показали, що цей симптом частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків, але чоловіки також повинні бути обережні з цим.

7. Параліч обличчя

Це один з найпоширеніших ознак інсульту. Зазвичай паралізована тільки одна частина обличчя.

8. Утома

Згідно з численними дослідженнями, жінки часто відчувають втому, розгубленість і дезорієнтацію. Кожен з цих симптомів типовий для мозкового інсульту.

9. Затримка дихання

Цей ранній симптом типовий для жінок. Інсульт мозку вражає дихальний центр мозку, ускладнюючи процес дихання.

Раптова зупинка дихання або проблеми з диханням часто присутні у людей, які страждають від інсульту.

Через нестачу кисню також виникає серцева аритмія.

Інсульт головного мозку є гострим захворюванням і вимагає негайної медичної допомоги.

Люди зазвичай думають, що це відбувається несподівано і швидко, але це не зовсім так. Ви можете уникнути цього, якщо будете знати попереджувальні симптоми і своєчасно почнете лікування.

Проте, профілактика завжди краще і ефективніше лікування. Важливо правильно харчуватися, бути активним і добре спати. Обмежте алкоголь, цукор і куріння. А також зверніть увагу на свою вагу.

: wworld.com.ua