Леся Нікітюк зізналася, з якими чоловіками їй комфортно мати роман

Ведуча Нового каналу розповіла, яким має бути її обранець.

Леся Нікітюк – одна з найуспішніших українських ведучих. У неї дуже жорсткий графік – зйомки шоу, бізнес-школа, спортзал, робота над власним брендом одягу і прикрас. На особисте життя часу практично не залишається, та є певний типаж чоловіків, який підходить під ритм дівчини і може підкорити її серце.

Мені комфортно з людиною, із якою в нас сходяться пазли світів. Я дуже зайнята. Коли чоловік теж багато працює і ми зустрічаємося після тривалого трудового дня – це класно. Адже для мене важливо, щоб він теж розвивався, був готовий працювати, не був ледарем, брав на себе відповідальність, – зізналася Леся. – Ще обов’язково повинен мати хороше почуття гумору, мені має бути дуже весело.

Наявність в обранця величезної суми грошей на банківському рахунку – не принциповий момент для дівчини. Адже вона й сама дуже добре заробляє. “Комфортно з чоловіком, який не міряється зі мною в зароблянні грошей. Який стане мені другом, буде спілкуватися на різні теми й розуміти мене. Із багатою людиною, у якої мільйони, мені, напевно, буде не по собі”, – зазначила ведуча.

: trserial.net.ua