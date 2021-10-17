В Україні почали встановлювати новий вид лежачих поліцейських

В Україні почали обладнувати на дорогах новий тип дорожньої інфраструктури для примусового зниження швидкості. Наприклад, у Львові з’явилися перші «берлінські подушки». Цей вид дорожньої інфраструктури є аналогом звичних для українських водіїв лежачих поліцейських.

Встановлена ​​у Львові «берлінська подушка» виконана з гуми. Однак автомобілісти не раді нововведенню.

Особливістю «берлінських подушок» є те, що вони змушують водіїв легкових машин знизити швидкість для проїзду перешкоди, а ось автобуси і вантажівки пропускають перешкода між колесами і не «підстрибують». «Берлінські подушки» не створюють проблем і для водіїв двоколісних видів транспорту.

: uamotors.com.ua