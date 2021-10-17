В Израиле задержаны женщина и мужчины, подозреваемые в совершении еврейского «убийства чести» 35 лет назад

Полиция Израиля задержала сегодня утром двух мужчин и женщину: они подозреваются в совершении убийства тридцатилетней давности в районе Иерусалима.

В СМИ сообщается, что подозревамые были членами иерусалимсокй общины «Возвращение к сынам». Им инкриминируют участие в похищении и убийстве 17-летнего Нисима Шитрита, жителя Иерусалима. Его похитили в 1986 году из религиозного учебного заведения в Ашдоде. Предполагатся, что ему угрожали расправой из-за того, что он знакомился с девушками.

Следствие также подозревает задержанных в причастности к убийству главы религиозного заведения Ави Эдри в 1990 году.

В полиции заявили, что возможны и другие задержания.

Сегодня задержанные предстанут перед судом в Иерусалиме. Предполагается, что следствие будет настаивать на продлении срока предварительного заключения.